37 Cielskaia – par la Cie La Fidèle Idée – Saison Onyx Onyx, 23 mars 2023, Saint-Herblain.

2023-03-23 Représentations du 22 au 24 mars 2023 à 20h30

Horaire : 20:30 22:00

Gratuit : non 5 € à 20 € Billetterie :- billetterie.theatreonyx.fr- 02 28 25 25 00 du lundi au vendredi de 12h45 à 18h- à Onyx, 1 place Océane à St-Herblain

Théâtre. « Si j’y retournais, j’en mourrais. » »Un jour, il faudra bien y aller… » C’est le petit-fils qui finit par y aller. Pour savoir pourquoi son regard s’est toujours irrémédiablement tourné vers l’Est. Pourquoi sa grand-mère ne disait rien ? Et pourquoi sa mère ne disait rien ?Alors il est allé, a cherché, farfouillé, pas sûr d’avoir compris, mais d’avoir appris oui. Il y est allé pour chercher, retrouver, raviver. Faire un bras d’honneur à la Grande histoire et recoller les époques pour, au moins, faire comme si sa grand-mère n’avait pas eu son enfance volée par la guerre, sa famille déchirée par les règlements de compte politiques de l’après-guerre. Pour réconcilier. Retisser les liens, s’amuser à réécrire l’histoire, la petite. Une magnifique écriture pour une pièce de théâtre qui nous promet un voyage, une quête qui ne peut laisser personne indifférent, celui de la transmission, du déracinement et peut-être de la réconciliation. Ecriture : Alexandre KoutchevskyMise en scène : Guillaume Gatteau Avec Philippe Bodet, Emmanuelle Briffaud, David Maisse, Charline Grand, Gérard Guerif Public : à partir de 12 ans Durée : 1h30 En coréalisation avec le Grand T

Onyx Centre Saint-Herblain 44800

02 28 25 25 00 http://theatreonyx.fr/ billetterie.onyx@saint-herblain.fr https://www.theatreonyx.fr