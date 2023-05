Lettre au père – par la Cie Electrolyse – Saison Onyx Onyx Saint-Herblain Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Onyx, 9 mars 2023, Saint-Herblain. 2023-03-09

Horaire : 20:30 21:40

Gratuit : non 5 € à 20 € Billetterie :- billetterie.theatreonyx.fr- 02 28 25 25 00 du lundi au vendredi de 12h45 à 18h- à Onyx, 1 place Océane à St-Herblain Théâtre. Lettre au père est une immense lettre intime d’un fils à son père. Nous voici plongés au cœur d’un prodigieux procès de l’enfant à son père, de sa dépendance vers son indépendance. L’écriture labyrinthique de Kafka offre une telle épaisseur dramatique que le comédien peut s’en saisir avec une très belle autonomie. Qu’il soit profond, burlesque, grave, insolent ou reconnaissant, les variations du jeu d’acteur rythment ce monologue avec minutie.Il se raconte. Il se souvient. Il met la pression au patriarcat. Il soutient les femmes, les luttes sociales et ouvrières. La scénographie souligne très finement le cœur de ce spectacle. Le nôtre bat avec lui.Electrique. Précis. Implacable. Texte : Franz KafkaMise en scène : Kévin MartosInterprétation : Ghyslain Del Pino Durée : 1h10 environ Onyx Centre Saint-Herblain 44800

Onyx
1 Place Océane
Saint-Herblain 44800
02 28 25 25 00
billetterie.theatreonyx.fr

