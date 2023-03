Onysos le Furieux THEATRE DE FONTBLANCHE, 12 mai 2023, VITROLLES.

Onysos le Furieux THEATRE DE FONTBLANCHE. Un spectacle à la date du 2023-05-12 à 14:30 (2023-05-11 au ). Tarif : 17.0 à 17.0 euros.

LA MAIRIE DE VITROLLES (1-1058104) PRESENTE CE SPECTACLE Dans les entrailles bourdonnantes du métro new-yorkais, une voix s’élève, réveillant les ombres tumultueuses d’une terre oubliée, sauvage. Vie d’écorché, vie de chair et de cendres, l’homme-dieu raconte… et ressuscite. A la lueur de ses errances, les corps s’écarquillent, et les chants floutent les limites du monde. Onysos le Furieux, c’est un chant épique inversé, où le protagoniste est un paria propulsé dans notre présent, notre actualité. C’est une prière face au pouvoir, un cri terrorisant. C’est un requiem pour les opprimés et les exclus, un poème en prose sur la naissance de la violence qui fracture, souille et asservit notre humanité, un rituel qui invoque la part occulte du désir. Une ode à la perte et la misère, un hymne à l’étranger et au monstrueux, un avertissement murmuré.PMR : 04 42 02 46 50 Onysos le Furieux

Votre billet est ici

THEATRE DE FONTBLANCHE VITROLLES allée des artistes Bouches-du-Rhône

LA MAIRIE DE VITROLLES (1-1058104) PRESENTE CE SPECTACLE

Dans les entrailles bourdonnantes du métro new-yorkais, une voix s’élève, réveillant les ombres tumultueuses d’une terre oubliée, sauvage. Vie d’écorché, vie de chair et de cendres, l’homme-dieu raconte… et ressuscite. A la lueur de ses errances, les corps s’écarquillent, et les chants floutent les limites du monde.

Onysos le Furieux, c’est un chant épique inversé, où le protagoniste est un paria propulsé dans notre présent, notre actualité. C’est une prière face au pouvoir, un cri terrorisant. C’est un requiem pour les opprimés et les exclus, un poème en prose sur la naissance de la violence qui fracture, souille et asservit notre humanité, un rituel qui invoque la part occulte du désir. Une ode à la perte et la misère, un hymne à l’étranger et au monstrueux, un avertissement murmuré.

PMR : 04 42 02 46 50

.17.0 EUR17.0.

Votre billet est ici