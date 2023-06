Quand Mozart rencontre Jenkins ONVILLE, Eglise Saint Rémy Onville, 25 juin 2023, Onville.

Quand Mozart rencontre Jenkins Dimanche 25 juin, 20h00 ONVILLE, Eglise Saint Rémy

Au programme, la missa brevis en ré de Mozart : toute l’aisance de Mozart dans une oeuvre pleine de légèreté et de vitalité. Puis de larges extraits de The armed man, a mass of for peace de Jenkins, compositeur contemporain resté fidèle aux harmonies classiques réputé pour sa musique très expressive. On vous promet beaucoup d’émotion artistique.

ONVILLE, Eglise Saint Rémy 6,8 rue de l’église 54890 Onville Onville 54890 Meurthe-et-Moselle Grand Est

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-25T20:00:00+02:00 – 2023-06-25T21:40:00+02:00

©Latelier – Chœur de chambre de l’Emari