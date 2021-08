Ontologie du christianisme médiéval en images Institut national d’histoire de l’art (INHA), 13 octobre 2021, Paris.

Ontologie du christianisme médiéval en images

du mercredi 13 octobre au mercredi 8 décembre à Institut national d’histoire de l’art (INHA)

L’OMCI se propose comme une encyclopédie visuelle du christianisme médiéval. Programme de recherche phare du domaine Histoire de l’art du IVe au XVe siècle, elle pose comme principe que l’essentiel du contenu énonciatif d’un grand nombre d’images du Moyen Âge ne relève pas seulement du contingent de l’histoire, mais d’un christianisme comme système de pensée et comme représentation d’un monde régi par des lois. C’est cette ontologie du christianisme, directement ou implicitement convoquée dans le discours visuel des images religieuses et scientifiques, que le programme contribue à mettre en lumière. Pour ce faire, il définit de grands axes conceptuels (rubriques) ainsi qu’un lexique contrôlé (thématiques iconographiques) dans le site web où ses résultats sont publiés (omci.inha.fr), et il y analyse un noyau documentaire exemplaire de l’ensemble des représentations figurées par lesquelles se construit, s’exprime et se partage l’expérience médiévale du religieux. Pour accompagner ce changement de paradigme en iconographie médiévale, le domaine de l’Histoire de l’art du IVe au XVe siècle organise un séminaire mensuel qui traitera de rubriques en cours d’écriture. Les membres de l’équipe viendront présenter les enjeux et le développement de la rubrique choisie pour la session, puis, sur la base de la réflexion théorique et des études d’images, une discussion s’engagera avec un chercheur répondant, spécialiste du sujet, ainsi qu’avec le public intéressé. **Comité scientifique** Mathieu Beaud (INHA), Isabelle Marchesin (INHA) Programme de recherche « Ontologie du christianisme médiéval en images » (domaine Histoire de l’art du IVe au XVe siècle) _______ **13 OCTOBRE – 14h à 16h** INHA, galerie Colbert, salle Walter Benjamin **Vision** La vision, au Moyen Âge, mobilise aussi bien le corps que l’âme. Indissociable du processus de la connaissance de la vérité divine, qu’il s’agisse de l’appréhension la plus empirique de la Création, du processus d’intellection, ou de tentatives d’accéder au divin, elle est envisagée dans la pensée médiévale selon trois degrés évoqués notamment par Augustin : vision corporelle, vision de l’âme, et vision intellectuelle. Dans le discours visuel, cette construction tripartite est simplifiée, et se traduit par une dualité corps/âme autour de laquelle s’articule le processus visionnaire. À ce nœud se conjugue une polarité entre la vision positive de Dieu et celle, fautive, qui mène à l’erreur. Ces deux antinomies structurent la rubrique qui, outre cette tension entre sensible et spirituel, aborde également le caractère performatif et la portée transgressive de la vision. **Intervenant** Nicolas Varaine (INHA) et l’équipe OMCI en dialogue avec Joëlle Ducos (EPHE) **_______** **24 NOVEMBRE – 14h à 16h** INHA, galerie Colbert, salle Giorgio Vasari **Mutation** En latin, le terme « _transformatio_ » est synonyme à la fois de transformation et de métamorphose (c’est-à-dire de l’ensemble des mutations qui affectent une chose, qu’elles soient partielles ou totales). Le terme « _metamorphosis_ » venu du grec est relativement peu utilisé avant le XIVe siècle où il se rattache toujours à l’œuvre d’Ovide. On lui préfère donc le terme de « _mutatio_ » qui recouvre l’ensemble des processus de changement de forme ou de nature, qu’ils soient progressifs ou non. L’idée de mutation, au coeur de l’acte créateur divin, est un processus à l’œuvre dans le monde qui se décline en différents modes opératoires qui seront présentés à travers un inventaire des thématiques iconographiques de la rubrique. **Intervenante** Marion Loiseau (INHA) et l’équipe OMCI en dialogue avec Pierre-Olivier Dittmar (EHESS) _______ **8 DÉCEMBRE – 14h à 16h** INHA, galerie Colbert, salle Giorgio Vasari **Signe** Le mot « signe » recouvre une grande quantité d’acceptions générales, dans le cadre de la communication, la signalétique, l’identification, la dénotation, la trace, etc. Dans l’OMCI, il est considéré sous toutes ces facettes, mais par l’entremise d’un double prisme, lié à la nature de la culture chrétienne médiévale : le prisme de l’agentivité – que recèle le signe lui permettant d’agir ? – et de la performativité – en quoi et comment un signe agit-il ? Ces questions conduisent à un découpage thématique du concept qui sera présenté lors du séminaire, comme tel, mais aussi à travers ses manifestations dans le contenu iconographique des oeuvres, ainsi que dans la structuration de leur mode énonciatif. **Intervenante** Isabelle Marchesin (INHA) et l’équipe OMCI en dialogue avec François Bougard (Institut de recherche et d’histoire des textes)

