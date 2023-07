Patrimoine réhabilité au service de l’humain Ons en Bray Ons-en-Bray, 15 septembre 2023, Ons-en-Bray.

Patrimoine réhabilité au service de l’humain 15 – 17 septembre Ons en Bray Consommations aux tarifs habituels. Visite gratuite.

Tiers-lieu rural dans un patrimoine réhabilité

Une association attentive au respect de l’environnement

Dans une ancienne maison de village réhabilitée avec les techniques et matériaux locaux, accueil du public avec un café associatif. Exposition des réalisations de vannerie, de ruche, d’un jardin maraicher en permaculture.

Ons en Bray 260 rue de la montagne Ons-en-Bray Ons-en-Bray 60650 Oise Hauts-de-France 06 73 51 31 00 https://www.terre-tous.fr/ https://www.facebook.com/AssociationTerreTous/ Deux bâtiments réhabilités avec des artisans d’écoconstruction, avec des matériaux naturel et de récupération. L’association y a ouvert un café associatif et développe diverses activités liées à l’environnement et portées par les bénévoles (jardin, vannerie, apiculture…). Deux parkings publics dans la rue.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-15T14:30:00+02:00 – 2023-09-15T19:00:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

association Terre-Tous