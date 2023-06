La vie au camping Onprendlerelais 1 rue des mesanges 08000 Charleville-Mezieres Charleville-Mézières Charleville-Mézières Catégories d’Évènement: Ardennes

La vie au camping 21 – 25 août Onprendlerelais 1 rue des mesanges 08000 Charleville-Mezieres Charleville-Mézières, 20 août 2023, Charleville-Mézières. La vie au camping 21 – 25 août Onprendlerelais 1 rue des mesanges 08000 Charleville-Mezieres 450 Le projet 2022//2023 est un pas vers l'autonomie et l'alimentation Nous sommes un lieu de repit qui acceuil des enfants en situations de handicap.

Pour ce projet 12 enfants vont participer

Le but de ce projet est d’amener les enfants vers une autonomie maximal, puis les habituer a vivre en communoté.

Nous allons aussi faire decouvrir aux enfants lors des temps de repas de nouvelles saveurs. Pour cela le camping est l'une des meilleurs facon de le faire entre les repas froid en exterieurs et la vie en collectivité

2023-08-21T00:00:00+02:00 – 2023-08-21T23:59:00+02:00

