ONPL – DVORAK CITE DES CONGRES – GRAND AUDITORIUM, 28 février 2023, NANTES.

L’ORCHESTRE NATIONAL DES PAYS DE LA LOIRE présente ce concert. örg Widmann (né en 1973) �œ Con brio Robert Schumann (1810-1856) �œ Concerto pour piano �œ Nelson Goerner – piano Antonin Dvorak (1841-1904) �œ Symphonie n°8 �œ Alexei Ogrintchouk – direction Dans l’unique Concerto pour piano de Schumann, le piano de l’argentin NELSON GOERNER et l’orchestre dialogueront avec passion à l’image du tendre intermezzo où cordes et vents répondent avec tant de délicatesse au soliste. Tout l’inverse de la Huitième Symphonie de Dvorak, œuvre dont les rythmes de danse charmeurs s’allient à une majesté brahmsienne. Cette symphonie fleure bon la campagne bohémienne autant qu’elle évoque les salons viennois. ALEXEI OGRINTCHOUK dirigera cette partition pleine de soleil qui regorge de mélodies généreuses et entêtantes et n’a pas son pareil pour mettre de bonne humeur!

CITE DES CONGRES – GRAND AUDITORIUM NANTES 5, rue de Valmy Loire-Atlantique

