Saint-Bonnet-en-Champsaur

Onoda -10 000 nuits dans la jungle Saint-Bonnet-en-Champsaur, 4 décembre 2021, Saint-Bonnet-en-Champsaur. Onoda -10 000 nuits dans la jungle Rue de la trésorerie Cinéma ‘Le Central’ Saint-Bonnet-en-Champsaur

2021-12-04 21:00:00 – 2021-12-04 Rue de la trésorerie Cinéma ‘Le Central’

Saint-Bonnet-en-Champsaur Hautes-Alpes Saint-Bonnet-en-Champsaur EUR Film de Arthur Harari (2h47 / drame, guerre, historique) avec Yûya Endô, Kanji Tsuda, Yuya Matsuura. +33 4 92 50 56 11 Rue de la trésorerie Cinéma ‘Le Central’ Saint-Bonnet-en-Champsaur

dernière mise à jour : 2021-09-17 par Office de Tourisme du Champsaur & Valgaudemar

Détails Catégories d’évènement: Hautes-Alpes, Saint-Bonnet-en-Champsaur Autres Lieu Saint-Bonnet-en-Champsaur Adresse Rue de la trésorerie Cinéma 'Le Central' Ville Saint-Bonnet-en-Champsaur lieuville Rue de la trésorerie Cinéma 'Le Central' Saint-Bonnet-en-Champsaur