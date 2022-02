ONODA – 10 000 NUITS DANS LA JUNGLE : DRAME / GUERRE D’ARTHUR HARARI – FRANCE / JAPON – 2021 – 2H47 – REPRISE CÉSARS 2022 – DIM 13 à 16H30 Centre d’art et de Culture Meudon Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

ONODA – 10 000 NUITS DANS LA JUNGLE : DRAME / GUERRE D’ARTHUR HARARI – FRANCE / JAPON – 2021 – 2H47 – REPRISE CÉSARS 2022 – DIM 13 à 16H30 Centre d’art et de Culture, 13 mars 2022, Meudon. ONODA – 10 000 NUITS DANS LA JUNGLE : DRAME / GUERRE D’ARTHUR HARARI – FRANCE / JAPON – 2021 – 2H47 – REPRISE CÉSARS 2022 – DIM 13 à 16H30

Centre d’art et de Culture, le dimanche 13 mars à 16:30

Fin 1944. Le Japon est en train de perdre la guerre. Sur ordre du mystérieux Major Taniguchi, le jeune Hiroo Onoda est envoyé sur une île des Philippines juste avant le débarquement américain. Pour l’Empire, la guerre est sur le point de finir. Pour Onoda, elle s’achèvera 10 000 nuits plus tard. _**Sélection / Festival de Cannes 2021**_ _**REPRISE CÉSARS 2022 : (Re) découvrez les films que nous n’avions pas eu l’occasion de programmer à Meudon, nommés dans la catégorie « Meilleur film ».**_ DRAME / GUERRE D’ARTHUR HARARI AVEC YUDA, ENDO… FRANCE / JAPON – 2021 – 2H47 – VOST Centre d’art et de Culture 15 Boulevard des Nations Unies, 92190 Meudon Meudon Meudon-sur-Seine Hauts-de-Seine

