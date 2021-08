ONLY FRENCH Inga des Riaux (vieux gréement), 5 septembre 2021, Marseille.

Inga des Riaux (vieux gréement), le dimanche 5 septembre à 19:00

Amateurs ou pas de cette vieille canaille, vous apprécierez l’étendue des styles musicaux de ce concert : Balades, country, blues, rock’n’roll et jazz. 3 compères à la carrière presque aussi longue que celle d’Eddy Mitchell vous emmèneront rêver sur « couleur menthe à l’eau » , « le cimetière des éléphants… », vous feront bouger sur « c’est un rocker » ou « pas de boogie woogie ..) et vous feront déguster la période Jazz : « au bar du lutetia », « blues du blanc » … de notre « Schmoll » national. Clavier : « Nick » alias Nicolas de Martino Saxo ténor, évoluant dans diverses formations, il est aussi devenu depuis plus de 30 ans, un talentueux pianiste, autodidacte, avec des influences jazz et latino. Partageant sa passion au sein de différents projets, il a rejoint Only French en 2019 où il fait profiter aussi bien de son talent de saxophoniste que de pianiste. Guitare : « Matt » alias Mathieu Papi Autodidacte de la guitare picking, il se forme au Jazz avec Guy Longnon et au solfège avec Georges Bœuf. Il apprend la « Pédal Steel Guitar » le banjo 5 cordes, la mandoline country et devient ainsi un « spécialiste » du Jazz et de la Country. Il collabore avec un grand nombre de formations professionnelles à Paris puis dans toute la France avant de s’établir dans le sud où il continue à intervenir dans plusieurs groupes. Chant : « Gipi » alias Jean-Paul Sannino Créateur du groupe, ce chanteur à la voix grave et bien timbrée, revisite les grands succès d’Eddy sans chercher à l’imiter. Il a accumulé sur sa route, un grand nombre d’expériences musicales différentes (rock, variété, gospel et jazz) durant, notamment, une collaboration artistique de 18 ans avec le Club Med. Il a ainsi forgé, au cours des années, son propre style. Il propose également, avec les mêmes musiciens, un répertoire « jazz pop », hommage aux grands crooners et swingers, de Franck Sinatra à Mickael Bublé. RESERVATION DES PLACES par Tél 06 07 57 55 58 20€/pers : Place-concert avec 1 boisson Règlements par chèques ou espèces uniquement Accueil à partir de 18h30 / Concert de 19h00 à 22h00

20€ (avec une boisson)

♫♫♫

Inga des Riaux (vieux gréement) 175 plage de l'Estaque, Cale de mise à l'eau,13016 Marseille



2021-09-05T19:00:00 2021-09-05T22:00:00