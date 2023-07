Venez au Repair Café de Vesoul ! Onlineformapro Vesoul, 20 octobre 2023, Vesoul.

Venez au Repair Café de Vesoul ! 20 – 22 octobre Onlineformapro

Venez profiter d’un moment convivial en compagnie de notre formateur expert !

Nous vous invitons à participer à des sessions de réparation où vous pourrez redonner vie à vos appareils défectueux et découvrir notre formation de Technicien d’après-Vente en électroménager et Informatique.

Nous vous guiderons dans les différentes étapes de réparation, que ce soit pour des appareils électroménagers ou électroniques. Nous partagerons avec vous nos connaissances et compétences, et vous donnerons des conseils pour entretenir vos équipements et les maintenir en bon état de marche.

Vous aurez l’occasion d’apprendre de nouvelles techniques et de rencontrer des personnes passionnées par la réparation et la durabilité !

Vos appareils vous remercieront, et la planète aussi !

Onlineformapro 22 rue Robert Fontesse 70000 Vesoul Vesoul 70000 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-20T09:00:00+02:00 – 2023-10-20T17:00:00+02:00

2023-10-22T09:00:00+02:00 – 2023-10-22T17:00:00+02:00