Business Connect Tourisme et Patrimoine – 100% DIGITAL Online Paris Catégorie d’évènement: Paris

Business Connect Tourisme et Patrimoine – 100% DIGITAL Online, 23 novembre 2022, Paris. Business Connect Tourisme et Patrimoine – 100% DIGITAL Mercredi 23 novembre, 09h00 Online Organisé par Le Village by CA Brie Picardie, avec le soutien de notre partenaire Seine & Marne Attractivité Online web Paris 13e Arrondissement Paris 75013 Paris Île-de-France [{« link »: « https://server.matchmaking-studio.com/fr/8Ek874r882/ »}] Business Connect Tourisme et Patrimoine – 100% DIGITAL Nous avons le plaisir de vous convier à une journée de rencontres, à l’occasion du Business Connect Tourisme et Patrimoine organisé avec le soutien de notre partenaire Seine & Marne Attractivité. Ce rendez-vous de networking a pour objectif de stimuler l’écosystème touristique, de promouvoir les dernières solutions innovantes au service du Tourisme et du Patrimoine et d’apporter de l’inspiration. Venez découvrir les partenaires du réseau des Villages qui découvriront vos solutions opérationnelles et innovantes destinées à faciliter la transformation des modèles touristiques. Un événement 100% digital où vous pourrez rencontrer jusqu’à 14 acteurs du tourisme et du patrimoine au cours de rendez-vous individuels et choisis d’une durée de 15 minutes. Pour vous inscrire, c’est simple, c’est dès maintenant et au plus tard le 10 novembre prochain sur le lien suivant où vous trouverez également de plus amples informations sur l’événement => https://server.matchmaking-studio.com/fr/8Ek874r882/ Pour bénéficier de la gratuité de l’événement, le code promo à indiquer est PATRIMOINE2022 (en majuscules et sans espace) Inscrivez-vous vite !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-23T09:00:00+01:00

2022-11-23T17:00:00+01:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Online Adresse web Paris 13e Arrondissement Ville Paris lieuville Online Paris Departement Paris

Online Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Business Connect Tourisme et Patrimoine – 100% DIGITAL Online 2022-11-23 was last modified: by Business Connect Tourisme et Patrimoine – 100% DIGITAL Online Online 23 novembre 2022 Online Paris Paris

Paris Paris