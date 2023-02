Onironauta · Tânia Carvalho Le Carreau du Temple, 17 février 2023, Paris.

Le samedi 18 février 2023

de 20h00 à 21h00

Le vendredi 17 février 2023

de 20h30 à 21h30

. payant

Place de 10 à 20€ / Pass soirée 3 spectacles à 40€

Une mélopée fantasmagorique d’une beauté époustouflante de Tânia Carvalho dans un voyage au pays des rêves, à découvrir au Festival Everybody !

Ils sont sept, comme les jours de la création. Sept danseurs ou incarnations physiques d’un onirisme sous contrôle. Sept corps sortis des limbes amères d’un sommeil éveillé, dirigé et conditionné.

Chorégraphe et musicienne, Tânia Carvalho déploie un rêve éveillé avec Onironauta. Grâce à cette pièce dans laquelle se confrontent les corps et les claviers, Tânia Carvalho donne vie à un monde peuplé de créatures étranges et crée un univers comme cauchemardesque, accompagné de fantômes de la nuit.

Onironauta est le nom de cette pièce. Un nom emprunté aux voyageurs capables de contrôler leurs rêves, de façonner, pour eux seuls, un monde d’images et de sens.

À travers un imaginaire de ténèbres, l’artiste explore l’univers des rêves avec autant de folie que d’étrangeté. Comme des peintures mouvantes, oscillant du macabre au carnavalesque, entre la maîtrise et le lâcher prise, les interprètes somnambules arborent un visage peinturluré et une démarche heurtée. Appuyé par un duo au piano, maîtres de cérémonies formé par Andriucha, barbu travesti, et la chorégraphe elle-même, ils confrontent Chopin aux propres compositions de Tânia Carvalho.

Dans le cadre du festival Faits d’hiver

Le Carreau du Temple 4 rue Eugène Spuller 75003 Paris

Contact : https://weez.li/LT2IGYN3 0183819330 accueil@carreaudutemple.org https://weez.li/LT2IGYN3

© Rui Palma Onironauta – Tânia Carvalho