Balade à vélo à la découverte du patrimoine de la ville catalane Oniria – Aquarium Canet-en-Roussillon Canet-en-Roussillon, 17 septembre 2023, Canet-en-Roussillon.

Balade à vélo à la découverte du patrimoine de la ville catalane Dimanche 17 septembre, 09h00 Oniria – Aquarium Canet-en-Roussillon Gratuit. Sur inscription. Sortie limitée à 25 personnes. Avoir un VTT ou un VTC et casque obligatoire.

Partez de l’aquarium Oniria pour découvrir à vélo le riche patrimoine de notre ville catalane. Pédalez pendant environ 3 heures pour vivre une balade aller-retour inoubliable de 14,8 km.

Au rythme de votre pédalage, explorez l’histoire du port oublié de Canet, admirez ses bateaux patrimoniaux, visitez le château vicomtal et découvrez son passé médiéval, promenez-vous le long du ruisseau du moulin et observez sa faune et sa flore, longez la Têt, le fleuve nourricier de la région, visitez le mas Carcassonne, l’ancienne demeure de Claude Simon, prix Nobel de littérature, et enfin découvrez l’arboretum et sa collection exceptionnelle..

Oniria – Aquarium Canet-en-Roussillon 2 boulevard de la Jetée, 66140 Canet-en-Roussillon Canet-en-Roussillon 66140 Pyrénées-Orientales Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 04 68 86 72 60 »}] Oniria est un aquarium nouvelle génération offrant une expérience immersive permettant de découvrir les secrets de l’eau et de ses diverses métamorphoses. En suivant un parcours interactif et ludique, les visiteurs partent à la découverte des écosystèmes planétaires en se glissant dans la peau d’une goutte d’eau qui mettra 1000 ans à faire le tour du monde. Oniria propose également une large variété d’habitats pour les coraux, invertébrés, poissons tropicaux et requins, notamment à travers ses 83 bassins de toutes tailles. En plus de cela, des salles « sensation », des hologrammes et des monstres marins virtuels offrent une expérience unique et encore plus réaliste. Ce site est dédié à la fois à l’enseignement et au divertissement.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T09:00:00+02:00 – 2023-09-17T12:00:00+02:00

2023-09-17T09:00:00+02:00 – 2023-09-17T12:00:00+02:00

©Mairie de Canet-en-Roussillon