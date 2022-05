Onion JackLive – Fête de la Bretagne Roscoff Roscoff Catégories d’évènement: Finistère

Onion Jack Tour à Roscoff, pendant la fête de la Bretagne, en partenariat avec les cafés du vieux port. 
Musique, spectacle de rue. 
Soupe à l'oignon de Roscoff, 
Huîtres 
Buvette 
L'association Onion Jack met à l'honneur la tradition des Johnnies, en Bretagne, pendant la fête de la Bretagne.

theonionjack@gmail.com
http://theonionjack.wixsite.com/festival

terrain de pétanque Quai Charles de Gaulle Roscoff
2022-05-21

