vieille charité, le dimanche 11 juillet à 13:30

Portés à Marseille par les hasards d’un vent “Oni Girique”, ces cinq musiciens du département jazz du Conservatoire se sont réunis en 2019 autour du répertoire original du pianiste Rémi Denis. Accompagnés par le duo David Carniel / Damien Boutonnet, section rythmique 100% marseillaise, la trompette nourrie à la culture New Orleans de Cleveland Donald se confronte au souffle organique du saxophoniste franco-japonais Sai Nagoya. Le résultat est un jazz résolument multiculturel, à la croisée des continents. Concert co-réalisé avec la Ville de Marseille-Musées de Marseille. En partenariat avec le Conservatoire Pierre Barbizet de Marseille. Cleveland Donald : trompette Sai Nagoya : saxophones Rémi Denis : piano, compositions et arrangements Damien Boutonnet : contrebasse David Carniel : batterie

Entrée libre dans la limite des places disponibles

vieille charité 2 rue de la charité 13002 Marseille

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-11T13:30:00 2021-07-11T15:00:00

