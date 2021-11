Marseille Blum Bouches-du-Rhône, Marseille Oni Giri Blum Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille

Oni Giri Blum, 25 novembre 2021, Marseille. Oni Giri

Blum, le jeudi 25 novembre à 21:00

Ambiance club de jazz au BLUM ! ***chaleur et lumière tamisée*** Venez découvrir la musique @Oni Giri / 鬼 義理 autour d’un verre ou d’un bon dîner ! « Autour des compositions et arrangements originaux du pianiste Rémi Denis, le quintet Oni Giri insuffle un jazz actuel et organique tout en relief, mêlant claves rythmiques complexes, mélodies épurées et improvisations électrisantes, dans un sillage d’artistes comme Brad Mehldau, Tigran Hamasyan, Ben Wendel ou encore Taylor Eigsti. » Le concert commence à 21h et l’entrée est libre !

Entrée libre

♫JAZZ♫ Blum 125 La Canebière, 13001 Marseille Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-25T21:00:00 2021-11-25T23:30:00

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille Autres Lieu Blum Adresse 125 La Canebière, 13001 Marseille Ville Marseille lieuville Blum Marseille