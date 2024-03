OneWater, Eau Bien Commun. Quel(s) cadre(s) d’analyse partage(s) pour la gouvernance de l’eau comme commun ? Faculté de droit et de science politique Rennes, lundi 25 mars 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-25T08:30:00+01:00 – 2024-03-25T18:30:00+01:00

Fin : 2024-03-26T08:30:00+01:00 – 2024-03-26T17:30:00+01:00

Responsable scientifique

Nathalie Hervé-Fournereau, directrice de recherche CNRS, Laboratoire IODE UMR CNRS 6262, Université de Rennes

Contexte

A la suite des ateliers du séminaire de lancement du programme OneWater à Lyon en juillet 2023, le projet ciblé sur la gouvernance de l’eau comme commun organise son premier séminaire. L’objectif de cette rencontre est de réunir une communauté épistémique dédiée à la thématique de l’eau comme commun.

Objectifs : un atelier commun

OneWater, Eau Bien Commun. Pourquoi et comment adopter une approche systémique de l’eau en tant que commun et repenser sa gouvernance ?

Un travail interdisciplinaire entre les sciences biogéophysiques et les sciences humaines et sociales, en collaboration étroite avec les acteurs non académiques (associatifs, institutionnels, privés), est indispensable pour progresser et co-construire de nouvelles connaissances sur cette question cruciale.

La gouvernance de l’eau englobe un large éventail de problématiques allant de la régulation internationale et gouvernementale à la « participation communautaire » à une échelle locale. Cette diversité d’échelles interroge quant au choix de l’échelle de gouvernance la plus pertinente ainsi que l’articulation entre ces niveaux de gouvernance. Une protection et une gestion adaptée de l’eau et des milieux aquatiques suppose une coopération incluant l’ensemble des acteurs et tenant compte de l’ensemble du vivant, y compris non humain, afin d’assurer une durabilité à long terme des systèmes sociaux et hydrologiques. La prise en compte des interactions entre humains et vivants non humains dans la gouvernance de l’eau nécessite un changement de paradigme constituant un axe majeur du PC7 de OneWater. Cette thématique sera examinée de manière approfondie au cours du séminaire.

Programme

Télécharger le programme.

Lieux

Le 25 mars : Faculté de droit et de science politique, 9 rue Jean Macé – Rennes, Amphi 3

Le 26 mars : IGR-IAE, 11 rue Jean Macé – Rennes, Amphi 2

Inscriptions

Ce séminaire est ouvert aux inscriptions sur Sciencesconf (inscription obligatoire) : https://onewater.sciencesconf.org/

Contact : Catherine Quemener

catherine.quemener@univ-rennes.fr

