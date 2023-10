MAESTRISSIMO | HUMOUR MUSICAL Onet-le-Château, 12 mars 2024, Onet-le-Château.

Onet-le-Château,Aveyron

Après 12 ans de tournée mondiale ininterrompue et plusieurs saisons fructueuses dans des villes comme Madrid, Barcelone, Milan, Tokyo, etc., Pagagnini cède la place à Pagagnini 2 !.

2024-03-12 fin : 2024-03-12 . EUR.

Onet-le-Château 12850 Aveyron Occitanie



After 12 years of uninterrupted world touring and several successful seasons in cities such as Madrid, Barcelona, Milan, Tokyo, etc., Pagagnini makes way for Pagagnini 2!

Tras 12 años de gira mundial ininterrumpida y varias temporadas de éxito en ciudades como Madrid, Barcelona, Milán, Tokio, etc., ¡Pagagnini da paso a Pagagnini 2!

Nach 12 Jahren ununterbrochener Welttournee und mehreren erfolgreichen Saisons in Städten wie Madrid, Barcelona, Mailand, Tokio usw. macht Pagagnini nun Platz für Pagagnini 2!

Mise à jour le 2023-08-29 par Audrey Vergnes