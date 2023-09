CONCERT DU NOUVEL AN | LES DIVALALA Onet-le-Château, 31 décembre 2023, Onet-le-Château.

Onet-le-Château,Aveyron

De retour avec un nouveau spectacle, Les Divalala, plus pétillantes et glamour que jamais, chantent Lalamour et embrasent la variété française !.

2023-12-31 fin : 2023-12-31 . EUR.

Onet-le-Château 12850 Aveyron Occitanie



Back with a new show, Les Divalala, more sparkling and glamorous than ever, sing Lalamour and set French variety music ablaze!

De vuelta con un nuevo espectáculo, Les Divalala, más chispeantes y glamurosos que nunca, cantan Lalamour y hacen arder la música francesa de variedades

Zurück mit einer neuen Show: Les Divalala, prickelnder und glamouröser als je zuvor, singen Lalamour und bringen die französische Varietät zum Glühen!

