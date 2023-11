Spectacle de gospel par Kathy Boyé et Vocals Color Onet-le-Château, 12 décembre 2023, Onet-le-Château.

En décembre, pour poursuivre les évènements dans le cadre des 40 ans du CIDFF de l’Aveyron, nous aurons l’immense joie et honneur d’accueillir Kathy BOYE et les Vocals colors , une troupe de gospel de 20 à 30 chanteurs sur scène !.

2023-12-12 fin : 2023-12-12 . 15 EUR.

In December, as part of our 40th anniversary celebrations, we’ll be delighted and honored to welcome Kathy BOYE and the Vocals colors, a gospel troupe of 20 to 30 singers on stage!

En diciembre, para celebrar el 40 aniversario del CIDFF de Aveyron, tendremos el placer y el honor de recibir en el escenario a Kathy BOYE y los Vocals Colors, un grupo de gospel formado por entre 20 y 30 cantantes

Im Dezember haben wir die große Freude und Ehre, Kathy BOYE und die Vocals colors , eine Gospelgruppe mit 20 bis 30 Sängern, auf der Bühne begrüßen zu dürfen, um die Veranstaltungen im Rahmen des 40-jährigen Bestehens des CIDFF de l’Aveyron fortzusetzen!

