À vous de jouer à la Médiathèque « Le Puzzle » Onet-le-Château, 18 octobre 2023, Onet-le-Château.

Onet-le-Château,Aveyron

La ludothèque d’Onet-le-Château vient poser ses males de jeux à la Médiathèque. Jeux d’ambiance, jeux de mémoire, jeux de plateau, jeux de dés ou bien de connaissances… ces mercredis « jeux » vous proposent de découvrir ou redécouvrir et de jouer;.

2023-10-18 fin : 2023-10-18 . EUR.

Onet-le-Château 12850 Aveyron Occitanie



Onet-le-Château?s toy library brings its games to the Médiathèque. Ambient games, memory games, board games, dice games or knowledge games? these Wednesday « games » invite you to discover or rediscover and play;

La ludoteca de Onet-le-Château acude a la Mediateca para jugar a sus juegos. Juegos atmosféricos, juegos de memoria, juegos de mesa, juegos de dados o juegos de conocimiento… estos « juegos » de los miércoles le ofrecen la posibilidad de descubrir o redescubrir y jugar;

Die Ludothek von Onet-le-Château stellt ihre Spiele in der Mediathek aus. Stimmungsvolle Spiele, Gedächtnisspiele, Brettspiele, Würfelspiele oder Wissensspiele… diese Mittwochsspiele laden Sie zum Entdecken, Wiederentdecken und Spielen ein;

