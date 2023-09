Café littéraire : « Des Livres et Nous » des lectures pour s’évader Onet-le-Château, 12 octobre 2023, Onet-le-Château.

Onet-le-Château,Aveyron

Moment de partage dans un lieu convivial durant lequel les participants, sans contrainte aucune, pourront échanger autour des livres..

2023-10-12 fin : 2023-10-12 . EUR.

Onet-le-Château 12850 Aveyron Occitanie



A moment of sharing in a convivial setting, during which participants, with no restrictions whatsoever, can exchange ideas about books.

Un momento para compartir en un ambiente amistoso, donde los participantes pueden intercambiar ideas sobre libros, sin ningún tipo de restricciones.

Ein gemeinsamer Moment an einem geselligen Ort, während dessen sich die Teilnehmer ohne Zwang um Bücher austauschen können.

