FANNY | THÉÂTRE Onet-le-Château, 5 octobre 2023, Onet-le-Château.

Onet-le-Château,Aveyron

La compagnie du Théâtre du Pavé reviendra pour présenter la suite de l’histoire avec « Fanny »..

2023-10-05 fin : 2023-10-05 . EUR.

Onet-le-Château 12850 Aveyron Occitanie



The Théâtre du Pavé company will be back to continue the story with « Fanny ».

La compañía Théâtre du Pavé volverá para continuar la historia con « Fanny ».

Das Ensemble des Théâtre du Pavé wird zurückkehren, um die Fortsetzung der Geschichte mit « Fanny » zu präsentieren.

Mise à jour le 2023-08-29 par Audrey Vergnes