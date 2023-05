TOURNOI INTERNATIONAL U13 Catégories d’évènement: Aveyron

Onet-le-Château

TOURNOI INTERNATIONAL U13, 17 juin 2023, Onet-le-Château. Le tournoi international (catégorie U13) revient à Onet-le-Château pour une 12ème édition.

2023-06-17 à ; fin : 2023-06-18 . . Onet-le-Château 12850 Aveyron Occitanie



The international tournament (category U13) returns to Onet-le-Château for a 12th edition El torneo internacional (categoría sub-13) vuelve a Onet-le-Château en su 12ª edición Das internationale Turnier (Kategorie U13) kehrt für eine 12. Ausgabe nach Onet-le-Château zurück Mise à jour le 2023-05-02 par OFFICE DE TOURISME DU GRAND RODEZ

