Théâtre : Le Loup en Slip, 7 juin 2023, Onet-le-Château.

Théâtre : Le Loup en Slip, à la Baleine, le 07 juin à 15h. En famille, dès 4 ans. Durée 50 minutes..

2023-06-07 à ; fin : 2023-06-07 . EUR.

Onet-le-Château 12850 Aveyron Occitanie



Theater : Le Loup en Slip, at the Baleine, June 07 at 3pm. For families, from 4 years old. Duration 50 minutes.

Teatro : Le Loup en Slip, en La Baleine, el 07 de junio a las 15h. Para familias, a partir de 4 años. Duración: 50 minutos.

Theater : Le Loup en Slip, in La Baleine, 07. Juni um 15 Uhr. Für die ganze Familie, ab 4 Jahren. Dauer 50 Minuten.

