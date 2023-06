Soirées conférences et débats | urgence climatique : quelle part peut jouer la science dans le changement de cap ? Onet-le-Château, 3 juin 2023, Onet-le-Château.

Onet-le-Château,Aveyron

L’ association « LES JEUDIS EN QUESTIONS ?», fête la centième ! En effet cela fait 14 années que nous organisons des soirées conférences/débats..

2023-06-03 à ; fin : 2023-06-03 . .

The association » LES JEUDIS EN QUESTIONS ? », celebrates the hundredth! Indeed it is 14 years that we organize conferences/debates.

La asociación « LES JEUDIS EN QUESTIONS » celebra su centenario De hecho, llevamos 14 años organizando conferencias/debates.

Der Verein « LES JEUDIS EN QUESTIONS? », feiert das 100-jährige Jubiläum! In der Tat organisieren wir seit 14 Jahren Vortrags-/Debattenabende.

