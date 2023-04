Médiathèque : La culture japonaise dans le jeu, 24 mai 2023, Onet-le-Château.

Ce mercredi sera consacré à la culture japonaise dans le jeu. Quiz sur l’univers du manga, jeu de go… venez découvrir cette culture qui sera mise à l’honneur au mois de mai avec notamment une exposition sur le manga, et un atelier de dessin manga..

2023-05-24 à ; fin : 2023-05-24 . EUR.

Onet-le-Château 12850 Aveyron Occitanie



This Wednesday will be dedicated to the Japanese culture in the game. Quiz on the world of manga, game of go? come to discover this culture which will be honored in May with an exhibition on manga, and a manga drawing workshop.

Este miércoles estará dedicado a la cultura japonesa en los juegos. Cuestionario sobre el mundo del manga, juego de go… venga a descubrir esta cultura que será homenajeada en mayo con una exposición sobre el manga, y un taller de dibujo manga.

Dieser Mittwoch ist der japanischen Kultur im Spiel gewidmet. Entdecken Sie diese Kultur, die im Mai mit einer Ausstellung über Manga und einem Manga-Zeichenworkshop geehrt wird.

