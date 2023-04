Spectacle : Le Voyage des P’tites Z’oreilles, 13 mai 2023, Onet-le-Château.

Un spectacle spécialement pensés pour les tout-petits (de 9 mois à 3 ans) en salle ronde de la Médiathèque. 2 séances : 10h et 11h, le 13 mai..

2023-05-13 à ; fin : 2023-05-13 . EUR.

Onet-le-Château 12850 Aveyron Occitanie



A show specially designed for toddlers (9 months to 3 years) in the round room of the Médiathèque. 2 sessions: 10am and 11am, May 13.

Espectáculo especialmente diseñado para los más pequeños (de 9 meses a 3 años) en la sala redonda de la Médiathèque. 2 sesiones: 10:00 y 11:00 h, 13 de mayo.

Eine Vorstellung speziell für Kleinkinder (9 Monate bis 3 Jahre) im runden Saal der Mediathek. 2 Vorstellungen: 10 Uhr und 11 Uhr am 13. Mai.

