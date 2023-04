Exposition : Le Manga, 11 mai 2023, Onet-le-Château.

Le mois du manga en mai : les amateurs de culture Japonaise auront le plaisir de participer à 3 animations : une exposition à partir du 11 mai, un atelier de dessin manga le mercredi 17 mai et un atelier jeux le mercredi 24 mai..

2023-05-11 à ; fin : 2023-06-03 . EUR.

Onet-le-Château 12850 Aveyron Occitanie



Manga month in May: Japanese culture lovers will have the pleasure to participate in 3 animations: an exhibition from May 11, a manga drawing workshop on Wednesday May 17 and a game workshop on Wednesday May 24.

Mes del manga en mayo: los aficionados a la cultura japonesa tendrán el placer de participar en 3 actos: una exposición a partir del 11 de mayo, un taller de dibujo manga el miércoles 17 de mayo y un taller de juegos el miércoles 24 de mayo.

Der Manga-Monat im Mai: Liebhaber der japanischen Kultur haben das Vergnügen, an drei Veranstaltungen teilzunehmen: einer Ausstellung ab dem 11. Mai, einem Manga-Zeichenworkshop am Mittwoch, den 17. Mai, und einem Spieleworkshop am Mittwoch, den 24. Mai.

Mise à jour le 2023-03-17 par OFFICE DE TOURISME DE RODEZ AGGLOMERATION