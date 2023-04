Chasse aux Oeufs au Château de Fontanges Onet-le-Château Catégories d’Évènement: Aveyron

Onet-le-Château

Chasse aux Oeufs au Château de Fontanges, lundi 10 avril de 14h à 16h. Sur réservation..

2023-04-10 à ; fin : 2023-04-10 . 5 EUR. Onet-le-Château 12850 Aveyron Occitanie



Egg hunt at the Château de Fontanges, Monday April 10 from 2 to 4 pm. On reservation. Caza del huevo en el castillo de Fontanges, lunes 10 de abril de 14.00 a 16.00 h. Con reserva previa. Eiersuche im Schloss Fontanges, Montag, den 10. April, von 14.00 bis 16.00 Uhr. Mit Reservierung.

