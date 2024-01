Yantra Yoga Festival Onet-le-Château, samedi 3 février 2024.

Yantra Yoga Festival Onet-le-Château Aveyron

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-03

fin : 2024-02-04

Le YANTRA Yoga Festival vous accueille les 3 et 4 février 2024, au Château de Fontanges à Rodez, pour la 1ère édition de son festival grand public dédié au yoga et au bien-être ! Samedi de 9h30 à 21h30 dimanche de 9h à 18h.

2 jours de festival où une douzaine d’intervenants du bien-être se mobilisent pour proposer des ateliers pour tous !

Une occasion unique de pouvoir tester différents styles de yoga et découvrir tout l’univers de ce mode de vie ancestral désormais bien présent dans notre quotidien !

Yoga de l’énergie, Hatha Yoga, Vinyasa Yoga, Ashtanga Yoga, Natha Yoga, Iyengar Yoga, Kundalini Yoga, Yoga Danse (Tantra), Blind Yoga, Pranayama et mantras, Naturo Yoga, Relaxation sur les chakras, Do In, Conférence sur le « Yoga et la santé », Bains sonores (relaxation), Méditation en musique (collectif & gratuit).

> CONCERT samedi 19h30 Har Yogi, une musique joyeuse et communicative basée sur des mantras chantés par un trio de musiciens qui vibrent au rythme des percussions et des mélodies du Ukulélé.

>SOINS & MASSAGES AYURVEDIQUES tout le week-end (sur réservation) avec la présence de 5 professionnels.

Billetterie en ligne forfaits 1 séance, 3 séances, 1 journée, le week-end…

EUR.

Onet-le-Château 12850 Aveyron Occitanie



