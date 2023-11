Marché de Noël Onesse-Laharie, 2 décembre 2023, Onesse-Laharie.

Onesse-Laharie,Landes

Ouverture du marché dès 10h.

15h30 Chants de Noël, enfants des écoles accompagnés par les résidents de l’EPHPAD du village

16h Spectacle balade contée « Merveillo – Rock » pour enfants pas sages (interdit aux adultes)

Buvette – Snack – Tombola.

2023-12-02 fin : 2023-12-02 18:00:00. .

Onesse-Laharie 40110 Landes Nouvelle-Aquitaine



Market opens at 10 a.m.

3:30 pm Christmas carols, schoolchildren accompanied by residents of the village’s EPHPAD nursing home

4pm « Merveillo – Rock » storytelling show for naughty children (adults not allowed)

Refreshment bar – Snack bar – Tombola

Apertura del mercado a las 10h.

15h30 Villancicos, escolares acompañados por los residentes de la residencia EPHPAD del pueblo

16h Espectáculo de cuentos « Merveillo – Rock » para niños traviesos (no se admiten adultos)

Bar – Cafetería – Tómbola

Eröffnung des Marktes ab 10 Uhr.

15.30 Uhr Weihnachtslieder der Schulkinder, begleitet von den Bewohnern des EPHPAD des Dorfes

16:00 Uhr Show Märchenwanderung « Merveillo – Rock » für nicht brave Kinder (für Erwachsene verboten)

Erfrischungsstände – Snacks – Tombola

Mise à jour le 2023-11-10 par OT Morcenx