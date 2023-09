Onesse Beer fest Onesse-Laharie, 21 octobre 2023, Onesse-Laharie.

Onesse-Laharie,Landes

Menu 12€ : Choucroute ou cassoulet – Fromage / Tarte aux pommes

Menu enfant 6€ : Même menu portion enfant

Repas sur réservation

Retransmission demi-finale coupe du monde de rugby.

2023-10-21 fin : 2023-10-21 . .

Onesse-Laharie 40110 Landes Nouvelle-Aquitaine



Menu 12? : Sauerkraut or cassoulet – Cheese / Apple pie

Children’s menu 6? same menu as children’s portion

Meals on reservation

Broadcast of the Rugby World Cup semi-final

Menú 12? : Chucrut o cassoulet – Tarta de queso / manzana

Menú infantil 6? mismo menú que la ración infantil

Comidas con reserva

Retransmisión de la semifinal de la Copa del Mundo de Rugby

Menü 12? : Sauerkraut oder Cassoulet – Käse / Apfelkuchen

Menü für Kinder 6? : Gleiche Menüportion für Kinder

Mahlzeiten auf Vorbestellung

Übertragung des Halbfinales der Rugby-Weltmeisterschaft

Mise à jour le 2023-09-27 par OT Morcenx