Rencontres en Grande Lande – la terre tremble Onesse-Laharie, 13 octobre 2023, Onesse-Laharie.

Onesse-Laharie,Landes

La Compagnie contrechamps présente le théâtre « la Terre tremble »

Rendez-vous à la salle du foyer d’Onesse-Laharie.

Tout publique familiale à partir de 12 ans, durée: 1h15.

2023-10-13 fin : 2023-10-13 . EUR.

Onesse-Laharie 40110 Landes Nouvelle-Aquitaine



Compagnie contrechamps presents « la Terre tremble » theater show

Rendezvous at the Salle du Foyer in Onesse-Laharie.

Suitable for families aged 12 and over, duration: 1h15

La Compagnie contrechamps presenta la obra « la Terre tremble »

Cita en el vestíbulo de Onesse-Laharie.

Para el público en general y familias a partir de 12 años, duración: 1h15

Die Compagnie contrechamps präsentiert das Theaterstück « la Terre tremble »

Treffpunkt ist der Saal des Foyers in Onesse-Laharie.

Für alle Familienmitglieder ab 12 Jahren, Dauer: 1h15

