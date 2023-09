Journée Gasconne Onesse-Laharie, 6 octobre 2023, Onesse-Laharie.

Onesse-Laharie,Landes

RDV : Salle polyvalente pour une après-midi de partage!

14h30: spectacle pour les enfants de 3à 10 ans

19H estanquet gascon: animations musicales

20H Repas Gascon, Sur réservation

Menu:20€

contact: 06 83 26 10 89

mail: commet.dominique@gmail.com.

2023-10-06 fin : 2023-10-06 . .

Onesse-Laharie 40110 Landes Nouvelle-Aquitaine



Rendezvous: Salle polyvalente for an afternoon of sharing!

2:30 pm: show for children aged 3 to 10

19H estanquet gascon: musical entertainment

20H Gascon meal, on reservation

Menu:20?

contact: 06 83 26 10 89

mail: commet.dominique@gmail.com

Punto de encuentro: ¡Sala polivalente para una tarde de convivencia!

14.30 h: espectáculo para niños de 3 a 10 años

19H estanquet gascón: animación musical

20H Comida gascona, con reserva previa

Menú: 20?

contacto: 06 83 26 10 89

correo electrónico: commet.dominique@gmail.com

RDV: Mehrzweckhalle für einen gemeinsamen Nachmittag!

14.30 Uhr: Aufführung für Kinder von 3 bis 10 Jahren

19 Uhr Gascogner Festmahl: Musikalische Unterhaltung

20H Gaskognische Mahlzeit, Reservierung erforderlich

Menü: 20?

kontakt: 06 83 26 10 89

e-Mail: commet.dominique@gmail.com

Mise à jour le 2023-09-15 par OT Morcenx