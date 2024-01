Onemanshow : En pleine conscience Djal Palais des congrès Charles Aznavour Montélimar, samedi 1 juin 2024.

Onemanshow : En pleine conscience Djal Palais des congrès Charles Aznavour Montélimar Drôme

Après deux shows à guichets fermés, plus de 200 représentations et des milliers de spectateurs, D’jal est de retour avec un nouveau spectacle mêlant personnages toujours plus dingues et situations encore plus folles !

Palais des congrès Charles Aznavour Avenue du 14 juillet 1789

Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes info@montelimar-tourisme.com

Début : 2024-06-01

fin : 2024-06-01



