Le Cri du port, le vendredi 27 août à 18:00

Cécile Andrée : chant Solange Baron : accordéon « Oneiros duets » est le fruit de la rencontre entre l’univers classique de Solange Baron et celui du jazz et de la chanson française de Cécile Andrée. Une belle énergie pour ce concert qui invite au partage et à la (re-)découverte. Le Cri du Port Entrée libre, à réserver ici : [https://www.helloasso.com/…/evenements/oneiros-duets](https://www.helloasso.com/…/evenements/oneiros-duets) 18h. Concert organisé par Le Cri du Port dans le cadre des Quartiers d’été.

Le Cri du port 8 rue du Pasteur Heuzé, 13003 Marseille

2021-08-27T18:00:00 2021-08-27T20:00:00

