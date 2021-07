Oneiros Duets CAL des martegales, 26 août 2021-26 août 2021, Marseille.

Oneiros Duets

CAL des martegales, le jeudi 26 août à 18:00

Touchées par le lien fort entre leurs deux instruments, leurs parcours emplis de curiosité et de découvertes et leur désir d’expérimentation de ce duo, Cécile Andrée et Solange Baron créent en 2020 la formation «Oneiros duets». Fruit de la rencontre entre l’univers classique de Solange et celui du jazz et de la chanson française de Cécile, «Oneiros duets» approche avec modernité des œuvres issues de répertoires et influences variés. Ensemble, Cécile et Solange mélangent les styles, les accordent,les unissent, les subliment. Les œuvres de musique classique (A. Vivaldi, C. Debussy) et de chanson (K. Weill, G. Bregovic) côtoient avec un naturel évident les œuvres du répertoire pour accordéon (D. Mille, Y. Tiersen, T. Murena) et du répertoire de jazz vocal (B. Mc Ferrin, U. Wakenius, K. Brandao).

« Oneiros duets » est le fruit de la rencontre entre l’univers classique de Solange Baron et celui du jazz et de la chanson française de Cécile Andrée; une belle énergie pour ce concert!

CAL des martegales 13 rue des martegales 13002 MARSEILLE Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-26T18:00:00 2021-08-26T20:00:00