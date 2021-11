Oneironaut Théâtre de la Ville – Abbesses, 7 mars 2022, Paris.

Date et horaire exacts : Du 7 au 12 mars 2022 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi de 18h à 18h45

et lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi de 20h à 20h45

Un voyage lucide et humoristique dans l’imagination débordante de nos rêves. Baroque, surréel, musical…

Nos rêves sont-ils vraiment insondables? Naviguant entre le jour et la nuit, Tânia Carvalho convoque une part de ses hantises nocturnes, non sans s’en amuser en même temps. Étant au fond une artiste visuelle et musicale qui s’exprime par la danse, la Portugaise compose ici une série de tableaux vivants où apparaissent sept créatures oniriques, tels des clowns tragiques, beckettiens, burlesques, baroques ou caravagesques. Coryphée musical, elle les accompagne au piano, confrontant Chopin à ses propres compositions.

Ayant longtemps fait figure de guérillera artistique, Tânia Carvalho a su conserver de ses débuts une graine de folie et une liberté d’imagination qui inspirent une écriture saisissante pour grands ensembles. D’où une foisonnante architecture des corps, habillés de costumes insolites qu’elle dessine avec autant d’esprit et d’imagination. Singulier et intrigant !

