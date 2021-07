Antony L'Azimut - Théâtre Firmin Gémier / Patrick Devedjian Antony, Hauts-de-Seine Onéguine L’Azimut – Théâtre Firmin Gémier / Patrick Devedjian Antony Catégories d’évènement: Antony

du mercredi 2 février 2022 au samedi 5 février 2022

Onéguine
L'Azimut – Théâtre Firmin Gémier / Patrick Devedjian, Antony

Pour restituer la poésie d'Eugène Onéguine, chef-d'œuvre de la littérature russe écrit dans les années 1820 par Alexandre Pouchkine, Jean Bellorini a conçu un dispositif à mi-chemin entre spectacle et création sonore. C'est beau, c'est vivant et la magie opère, comme si nous étions tous ensemble en train de lire ce magnifique roman !

Alexandre Pouchkine / Jean Bellorini

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-02T20:00:00 2022-02-02T22:00:00;2022-02-03T19:30:00 2022-02-03T21:30:00;2022-02-04T20:00:00 2022-02-04T22:00:00;2022-02-05T17:00:00 2022-02-05T19:00:00

