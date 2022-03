One Year Left, Glyphosate Youth Péniche Cancale, 19 mai 2022, Dijon.

One Year Left, Glyphosate Youth

Péniche Cancale, le jeudi 19 mai à 21:00

_”Le Grand Bain” est une scène découverte, proposée en partenariat avec la Péniche Cancale. Ce dispositif favorise le repérage de groupes locaux émergents et leur offre souvent une première scène. Le Grand Bain permet d’accompagner des artistes dans la préparation d’un concert et les aide à parfaire leurs connaissances de l’environnement scénique._ **One Year Left** (FR) One Year Left est le produit de la vague Grunge des années 90 et de la Pop/Rock actuelle. A mi chemin entre Nirvana et Royal Blood, le jeune trio rock Dijonnais mélange des riffs de basse/batterie lourds et massifs à des mélodies vocales entêtantes. Vainqueur du tremplin organisé par le label indépendant Alphanyx, le groupe se dirige vers un avenir prometteur… Rock is not dead ! **Glyphosate Youth** (FR) C’est entre un Punk-Hardcore brutal et du crust hargneux que s’est formé l’univers radical de Glyphosate Youth. Cet ancien trio ayant fraîchement muté en quatuor bouscule ses auditeurs avec des sons saturés pesants et une rythmique pressante et décousue. Attendez-vous à pogoter.

Gratuit

Les premiers concerts de One Year Left et Glyphosate Youth à la Péniche Cancale lors de la soirée “Le Grand Bain” du 19 mai 2022.

Péniche Cancale Port du canal 21000 dijon Dijon Côte-d’Or



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-19T21:00:00 2022-05-19T23:59:00