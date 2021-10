Tarbes Tarbes Hautes-Pyrénées, Tarbes One woman show “Tiffany Boffelli : pudique !” Tarbes Tarbes Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées

Tarbes

One woman show "Tiffany Boffelli : pudique !" Tarbes, 27 novembre 2021, Tarbes.

2021-11-27 20:30:00

Tarbes Hautes-Pyrénées Provocatrice et engagée dans ses idées sur la société, Tiffany vous embarque dans son univers effervescent où elle incarne des personnages déjantés.

Elle joue avec son esprit libéré et son corps pour mettre en scène son écriture audacieuse. Depuis ses premiers pas sur scène, Tiffany se démarque par sa spontanéité et sa générosité pour nous dévoiler son quotidien de femme dans ce monde complexe.

Venez découvrir cette artiste locale qui représente la ville de Tarbes avec passion et lumière ! Réservation obligatoire au 06 10 98 04 31 tarbesenscenes@mairie-tarbes.fr +33 6 76 14 85 61 TARBES Quai de l’Adour Tarbes

