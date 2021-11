Saint-Mars-du-Désert Saint-Mars-du-Désert Loire-Atlantique, Saint-Mars-du-Désert ONE WOMAN SHOW Saint-Mars-du-Désert Saint-Mars-du-Désert Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Saint-Mars-du-Désert

ONE WOMAN SHOW Saint-Mars-du-Désert, 20 novembre 2021

2021-11-20 – 2021-11-20

Saint-Mars-du-Désert
EUR 15
Marions-les…avant qu'ils ne changent d'avis ! Quand le plus beau jour de sa vie se transforme en plus beau fiasco nuptial, seul le rire est à la noce. Entre cougar, artiste raté et une dizaine d'autres invités dont seule la folie est contagieuse, vous assisterez à un mariage totalement déjanté. Mais après tout, un mariage raté, c'est toujours mieux qu'un enterrement réussi !!
Les planches Marsiennes ont le plaisir d'accueillir le spectacle : «LAISSONS-LES CON(S)VOLER»
lerideaumarsien@outlook.fr +33 6 63 16 75 65

