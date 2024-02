One-woman-show Préliminaires, pénétration, orgasme ? Salle des fêtes Sardent, mercredi 14 février 2024.

One-woman-show Préliminaires, pénétration, orgasme ? Salle des fêtes Sardent Creuse

Le Meilleur cadeau à s’offrir ou à partager pour une Saint Valentin pas comme les autres !

Pour personnes consentantes à partir de 12 ans, prix conseillé 6€

Par la Centrifugeuse Compagnie

Claire adore baiser !

Mais elle s’est emmerdée, beaucoup trop souvent, pendant beaucoup trop longtemps ! Pendant 1h30, elle racontera toute sa vie sexuelle, avec finesse, ironie et auto-dérision..

C’est cru et assurément délicat, confrontant et généreux, sans détours et plein d’espoirs.

Avertissement Orgies, échangisme, toilettage canin, exhibitionnisme, féminin sacré, gastronomie du sud-ouest sont des sujets qu’elle n’abordera pas ! Même pas un peu. Ou peut-être au bar, beaucoup plus tard.

Pas de solutions miracles, ni de potions magiques, elle aussi elle galère mais elle va en parler, en rire et tenter, tout simplement, de changer le monde.

De et avec Claire Morel EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-14 20:30:00

fin : 2024-02-14

Salle des fêtes 28 rue du Docteur Jamot

Sardent 23250 Creuse Nouvelle-Aquitaine boutiquedesidees.coordination@gmail.com

L’événement One-woman-show Préliminaires, pénétration, orgasme ? Sardent a été mis à jour le 2024-02-10 par OT Creuse Sud Ouest