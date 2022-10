ONE WOMAN SHOW- LIANE FOLY – SAISON CULTURELLE Pont-à-Mousson Pont-à-Mousson Catégories d’évènement: Meurthe-et-Moselle

Meurthe-et-Moselle Pont-à-Mousson Après le succès de « La folle parenthèse » et « La folle part en cure », Liane Foly nous offre son tout nouveau One Woman Show « La Folle repart en Thèse ». Une troisième recréation mêlant humour, Imitations, humeurs et chansons. Seule en scène, elle s’improvise tour à tour, enjouée, authentique, espiègle, révoltée, habitée, sensuelle, son grain de Foly nous entraine avec magie entre souvenirs et temps présent. Elle incarne une multitude de personnages pour nous divertir et nous éblouir, Liane FOLY show girl inspirante est de retour en tournée dans toute la France et à Paris.

Tarifs : Zone 1 : 35 € / zone 2 : 30 € / zone 3 : 25 €

Tarif encore plus avantageux grâce au « Pass Saison culturelle » ! Renseignements :

Office de Tourisme

52 place Duroc

54700 Pont à Mousson

Tél. : 03 83 81 06 90 +33 3 83 81 06 90 Ville de Pont-à-Mousson

