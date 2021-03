One woman show Elodie Poux : le syndrome du playmobil REPORTE à 2022, 1 avril 2021-1 avril 2021, Mutzig.

One woman show Elodie Poux : le syndrome du playmobil REPORTE à 2022 2021-04-01 20:00:00 – 2021-04-01

Mutzig 67190

En raison de la situation sanitaire actuelle et des nombreuses contraintes engendrées par celle-ci sur l’organisation des spectacles, la séance prévue le jeudi 1er avril 2021 pour le spectacle d’Elodie Poux est reportée au SAMEDI 23 AVRIL 2022 à 20h00

Les billets restent valables sur cette nouvelle séance. Remboursement possible avant le 31 août 2021.

Au travers de personnages tous plus ravagés les uns que les autres, et d’un stand up cyniquement jubilatoire, vous vous surprendrez à rire, à rire, et à rire encore de ses aventures auprès des enfants, des parents, mais aussi des chats et des zombies.

Nul besoin d’avoir procréé, ni d’avoir travaillé auprès d’enfants pour apprécier le spectacle, les spectateurs sont unanimes : « Cet humour est grinçant, ça pique, mais ça fait du bien ! »

Après sa démission des Ecoles Maternelles (enfin depuis qu’on lui a demandé de ne plus revenir) Elodie Poux est partie en tournée avec son spectacle dans toute la France, en Belgique, en Suisse, au Luxembourg, et même à Saint-Denis-la-Chevasse ! (si si ça existe)

Elle écume également les festivals d’humour, les plateaux d’artistes et les émissions radiophoniques et télévisées.

Si Elodie Poux passe près de chez vous, allez la voir ! Et comme beaucoup de spectateurs avant vous, vous repartirez en vous massant les zygomatiques, vous serez atteint du syndrome du Playmobil !

placement libre, ouverture de la salle à 19h

Cet humour est grinçant, ça pique, mais ça fait du bien !

