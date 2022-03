One Woman show : Elisabeth Buffet dans “Mes histoires de… Cœurs” Six-Fours-les-Plages Six-Fours-les-Plages Catégories d’évènement: Six-Fours-les-Plages

Var

One Woman show : Elisabeth Buffet dans “Mes histoires de… Cœurs” Six-Fours-les-Plages, 11 juin 2022, Six-Fours-les-Plages. One Woman show : Elisabeth Buffet dans “Mes histoires de… Cœurs” Théâtre Daudet 208 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny Six-Fours-les-Plages

2022-06-11 20:30:00 – 2022-06-11 Théâtre Daudet 208 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny

Six-Fours-les-Plages Var Et si je vous parlais de mes aventures amoureuses et sexuelles ? Enfin, de mes ratages, sinon c’est pas drôle. Théâtre Daudet 208 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny Six-Fours-les-Plages

dernière mise à jour : 2022-02-08 par

Détails Catégories d’évènement: Six-Fours-les-Plages, Var Autres Lieu Six-Fours-les-Plages Adresse Théâtre Daudet 208 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny Ville Six-Fours-les-Plages lieuville Théâtre Daudet 208 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny Six-Fours-les-Plages Departement Var

Six-Fours-les-Plages Six-Fours-les-Plages Var https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/six-fours-les-plages/

One Woman show : Elisabeth Buffet dans “Mes histoires de… Cœurs” Six-Fours-les-Plages 2022-06-11 was last modified: by One Woman show : Elisabeth Buffet dans “Mes histoires de… Cœurs” Six-Fours-les-Plages Six-Fours-les-Plages 11 juin 2022 Six-Fours-les-Plages Var

Six-Fours-les-Plages Var