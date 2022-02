One Woman Show Christelle Cholet Tarbes Tarbes Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées

Tarbes

One Woman Show Christelle Cholet TARBES 44 rue Larrey Tarbes

2022-02-19

Tarbes Hautes-Pyrénées EUR 15 30 Christelle CHOLLET revient en 2022 avec un Nouveau Spectacle et de nouveaux personnages. La prof de musique, la complotiste, l’écologiste, etc…

Elle survole les grands thèmes de ces dernières années : les mensonges, l’argent, les sexes, les complexes, les séries (Netflix), etc…

Sketch, folie et Rock’n’roll, Christelle CHOLLET ressort ses griffes, accompagnée de ses fidèles musiciens et de son non moins fidèle chien, Jean-Michel. « Désopilante et brillante » Le Figaro

« La Rock star de l’humour » Le Parisien

« Talent, truculence et férocité » Télé 7 jours Avec Christelle Chollet

Écrit par Christelle Chollet et Rémi Caccia

Mise en scène Rémi Caccia

+33 5 62 44 50 50 http://theatre-tarbes.fr/

